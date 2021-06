Birindelli: “Bagarre scudetto? Per il prossimo anno tre squadre oltre l’Inter”

Le considerazioni dell'ex difensore a proposito della lotta al tricolore del campionato del prossimo anno

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le squadre che quest'anno mi hanno suscitato più interesse e hanno fatto un campionato importante e ci metto anche il Napoli. Tra mille difficoltà la squadra azzurra ha trovato una quadratura quando ha ritrovato la rosa al completo. Quindi metto il Napoli, la Juventus, l'Inter e la Roma nella bagarre scudetto per il prossimo anno. Insigne? Talenti come lui ce ne sono stati pochi. Negli ultimi 2-3 anni ha avuto una crescita importante, migliorando le molte qualità che ha. Si sacrifica molto, sente il senso d'appartenenza. Mi fa male sentire che la gente lo critica, posso capire la sua sofferenza".