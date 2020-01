Birindelli: “Inter, Conte è un mago a fare una cosa in particolare. La Juve fatica a capire…”

“La Juventus avrà difficoltà a ripetersi. I giocatori fanno fatica ad apprendere gli schemi dell’allenatore e le avversarie sono cresciute di livello, vedi Roma e Lazio. Poi c’è l’Inter e sappiamo come Conte sia un mago a essere determinante da subito e i giocatori quanto lo seguano”.

Alessandro Birindelli, ex terzino della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 all’interno della trasmissione Centro Suono Calcio e ha parlato così dell’Inter in corsa per lo Scudetto.