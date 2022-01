Birindelli sull’Inter: “C’è autostima e gruppo coeso. Danno sempre l’impressione di…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore Alessandro Birindelli ha detto la sua sull'andamento in campionato dell'Inter

"Hanno trovato equilibrio e convinzione, c'è autostima e un gruppo coeso, sanno tutti cosa fare in campo e danno l'impressione di poter gestire bene le partite. Se si mettono in testa di prendere il risultato, lo fanno con forza e veemenza anche in dieci-quindici minuti".