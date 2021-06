Biscardi: “Mercato Inter? C’è un nuovo corso. Sarà un calciomercato interessantissimo”

Il conduttore intervenuto a Tmw Radio ha parlato del mercato dell'Inter e di quelle che saranno le mosse del prossimo mercato

"C'è un nuovo corso, come per tanti altri club. Comunque avremo un calciomercato interessantissimo, che sarà fatto su idee ma anche su affari e occasioni. Vedi Aguero che va via a parametro zero dal City e si accasa a metà stipendio al Barcellona. Donnarumma? Lascia il Milan e si dice che chiami la Juventus per avere 6 milioni. Ma la Juve dovrebbe cedere Szczęsny, tenere congelato Donnaruma per vendere prima Szczęsny. Ma chi pagherebbe 7 milioni a Szczęsny? Io credo comunque che alla fine andrà alla Juventus, perché sono poche le squadre che possono prenderselo. Raiola non è così stupido di fare un affare al ribasso. E' una balla clamorosa".