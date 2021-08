Biscardi: “L’Inter acquista tutto ciò che non costa. Iniziato lo smantellamento”

Intervenuto a Tmw Radio, il giornalista Maurizio Biscardi ha detto la sua sulla cessione di Lukaku e sull'arrivo di Dzeko all'Inter

"Se vendi il giocatore più rappresentativo e i soldi che prendi non li reinvesti per altri acquisti vuol dire che stai mascherando la liquidazione. Non so se ne venderanno altri, arriva Dzeko ma vai a dire ai tifosi che è Dzeko il sostituto. Acquista tutto ciò che non costa, quindi vuol dire che si è cominciato uno smantellamento. Se Suning non vende, l'Inter è messa male".