Inter, altro che biscotto: il Real si gioca l’onore. E Zidane pure la panchina

I tifosi dell’Inter provano a scacciare quel pensiero come un incubo. Ma, a ben ragionarci su, il pericolo biscotto tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach è più lontano di quanto si pensi. Anche perché i Blancos, che non sono mai stati eliminati dai gironi di Champions League, si giocano l’onore del club più titolato d’Europa. E Zinedine Zidane anche la panchina, dato che in caso di uscita dalla competizione è a fortissimo rischio esonero:

“Quando si tratta di “finali”, Zidane ha un’assoluta certezza: le vince. La partita con il Borussia Mönchengladbach non mette in palio un trofeo, ma l’onore di un club che non è mai stato eliminato dalla fase a gironi di Champions. Il Real Madrid si gioca tanto e non è solo una questione di prestigio, ma anche economica. Zidane si gioca la panchina, che potrebbe saltare in caso eliminazione“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)