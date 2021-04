Bisgaard: “Eriksen giocatore intelligente. Se l’Inter vincerà lo scudetto…”

L'ex giocatore dell'Udinese elogia il centrocampista nerazzurro

Da panchinaro fisso a titolare inamovibile. È la parabola di Christian Eriksen con la maglia dell'Inter. Se fino a qualche mese fa il giocatore era ritenuto non "funzionale" al progetto, adesso il danese è uno dei pilastri della squadra di Conte. In campionato il centrocampista è ancora a quota zero gol e assist, a causa anche di una posizione in campo più arretrata. "È vero che ci si aspetta una maggiore uscita offensiva da Christian Eriksen", dice l'ex giocatore dell'Udinese Morten Bisgaard.