Bisoli: “Inter indebolita, Juve ora favorita. Ma Zapata sarebbe ottimo con Dzeko”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Pierpaolo Bisoli ha parlato così di Inter e Juventus

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Pierpaolo Bisoli ha parlato così di Inter e Juventus:

"La Juventus è la favorita perché ritrova un allenatore che sa vincere, che ha vinto tanto con i bianconeri, che sa toccare i tasti giusti e poi la Juventus due anni senza vincere non ci sa stare, quindi deve per forza trovare gli stimoli. In più avrà calciatori come Bonucci, Chiellini e Bernardeschi che hanno vinto l'Europeo ed avranno voglia di dimostrare alla propria società che non è stato solo un percorso che passa e via. L'Inter dovrà riconfermarsi, anche se ha perso Lukaku, il giocatore più importante che aveva nella rosa, in più se ci metti anche Hakimi si è veramente indebolita. Il mercato è ancora aperto, può darsi che faccia degli acquisti importanti, però ha perso due grandi calciatori".

Quale potrebbe essere il profilo giusto per l'Inter, oltre a Dzeko, per non avere carenza di gol rispetto allo scorso anno?

"E' chiaro che il bosniaco e Lukaku hanno caratteristiche diverse perché il belga è uno che ti assicura 20 gol, mentre Dzeko non ne ha mai fatti così tanti. E' un giocatore diverso e quindi, da quello che io leggo anche sui giornali, i nerazzurri vogliono arrivare ad un altro calciatore. Zapata sarebbe ottimo ed assomiglia anche più dell'ex Roma a Lukaku perché ha strappi importanti, si carica la squadra sulle spalle come faceva con l'Atalanta, tiene palla, se la butta anche in profondità, attacca gli spazi al contrario di Dzeko. Se l'Inter riesce a combinare tutti e due, i valori cominciano ad avvicinarsi ad uno come Lukaku, però devono essere due. Non so se l'Inter lo farà".

Zapata ha comunque 30 anni e costa minimo 40 milioni di euro.

"Il mercato è questo, ma è chiaro che se uno deve pensare di spendere 30 milioni per un giocatore di 30 anni di cui può godere solo per pochi anni, ci deve pensare molto bene. L'Inter però deve competere a grandi livelli, deve affermarsi in campionato, deve lottare quest'anno anche per la Champions e cercare di non uscire subito... Per far questo serve un calciatore di quella stazza lì, poi il valore di mercato non sono io che lo faccio e non sono giudizi che devo dare io se costa troppo a 30 anni o meno".