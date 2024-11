La storia di Yann-Aurel Bisseck non si è sempre sviluppata con percorsi lineari: nella sua vita il difensore nerazzurro ha dovuto affrontare diverse difficoltà, a volte ricominciando da zero. Dal suo arrivo all'Inter però Yann ha conosciuto nuovi aspetti di sè stesso, crescendo tantissimo dentro e fuori dal campo: un cammino che l'ha portato al prolungamento di contratto fino al 2029 . Nel corso dei suoi primi 14 mesi nerazzurri Bisseck ha già conosciuto tantissime emozioni: prime volte, vittorie speciali, gol importanti e trofei conquistati.

La carriera di Yann però parte da molto più lontano: Bisseck nasce a Colonia il 29 novembre del 2000 da genitori camerunesi. Da piccolo sognava di diventare un cardiochirurgo: eppure le sue grandi capacità sul campo da calcio si vedevano fin da ragazzino. Nel 2017 scende in campo con il Colonia a soli 16 anni e 11 mesi contro l'Hertha Berlino, diventando l'esordiente tedesco più giovane della storia della Bundesliga: dopo un inizio fulminante però viene mandato in prestito prima all'Holstein Kiel, poi al Roda JC in Olanda e al Vitoria Guimaraes in Portogallo, esperienze in cui trova poco spazio anche a causa di alcuni infortuni.