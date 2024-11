Il centrale tedesco al primo posto tra gli Under 23 per duelli vinti in tutta Europa con una percentuale molto alta

A più di un anno dal suo arrivo, Yann Bisseck è pronto a firmare il rinnovo del contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029. Il club nerazzurro e gli agenti del difensore hanno raggiunto un accordo. Bisseck è sbarcato a Milano nell'estate del 2023 all'Aarhus per una cifra vicina a 7 milioni di euro, oggi il tedesco, secondo Transfermarkt, ne vale già 25 di milioni. Dopo i primi mesi di "apprendistato" con Inzaghi, nella stagione della seconda stella ha trovato sempre più spazio diventando in breve tempo un giocatore importante per il tecnico nerazzurro e lo confermano anche i numeri. Come riporta DataMB Pro, Bisseck è al primo posto tra gli Under 23 per duelli vinti in tutta Europa con una percentuale molto alta.