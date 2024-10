"Tra giocatori al rientro (Zielinski) e appena rientrati (Barella), Inzaghi dovrà scegliere il regista, con l’azzurro già favorito. Probabile il riposo sia di Bastoni che di Dimarco, con Bisseck dirottato a sinistra, che in conferenza ostenta sicurezza sulla sua crescita. In effetti è il momento di forzare le rotazioni, dove possibile, per limitare affaticamenti e infortuni (elongazione ai flessori per Acerbi, difficile sia pronto per la Juve). Taremi e Arnautovic scalpitano per lasciare il segno come contro la Stella Rossa", scrive il Corriere della Sera.