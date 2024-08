Complici gli impegni all'Europeo e in Copa America, diversi "titolarissimi" dell'Inter hanno iniziato in ritardo la preparazione estiva. Un dettaglio da non trascurare, soprattutto in vista del debutto stagionale ufficiale in programma tra pochi giorni: i nerazzurri, infatti, saranno di scena sabato 17 a Marassi per la prima giornata di campionato, e contro il Genoa si potrebbero vedere in campo dal primo minuto diversi calciatori considerati - sulla carta - alternative ai titolari.

A cominciare da Bisseck, una delle note migliori di queste settimane e presente ad Appiano Gentile fin dall'inizio degli allenamenti. Ma non sarà il solo, come scrive il Corriere dello Sport: "In una pre-stagione ricca di rientri tardivi a causa di Copa America ed Europei, c'è tanta possibilità di mettersi in mostra per scalare le gerarchie. Ed ecco che possono venir fuori giocatori classificati come alternative sulla carta, ma che poi, per esigenza e per merito, si trovano a disputare da titolati le prime partite di campionato. È - e, probabilmente, sarà - il caso di Yann Bisseck, difensore tedesco del 2000 che tanto bene sta facendo in questa estate nerazzurra.