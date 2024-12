Passi da gigante. D’altronde Yann Bisseck è alto 1.96 cm e non poteva essere altrimenti. La crescita del difensore tedesco è continua e i margini di miglioramento sono ancora parecchi. Bisseck, dopo una prima stagione complicata dove ha trovato spazio nella seconda parte, ora è uno dei punti fermi della formazione di Inzaghi. L’infortunio di Pavard, oltre a quello di Acerbi, gli ha permesso di giocare con continuità. Ma non è detto che il tedesco non avrebbe trovato comunque spazio con il reparto al completo. In qualche occasione, a inizio di questa stagione, era già stato preferito al francese.