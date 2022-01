Bizzarri: “Icardi, le qualità non si discutono. Carrizo? Aspettative alte ma…”

L'ex portiere argentino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: tanti i temi affrontati durante l'intervista

Albano Bizzarri, ex portiere argentino con un lungo passato in Serie A fra Catania, Lazio, Genoa, Chievo, Pescara e Udinese, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Fra i temi toccati anche quelli legati a due ex calciatori dell'Inter suoi connazionali: Mauro Icardi e Juan Pablo Carrizo.