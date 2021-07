CorSera – Rimedio positivo, in pole per Italia-Inghilterra Bizzotto: con lui Katia Serra

A causa della positività al Covid, Alberto Rimedio, prima voce delle telecronache di Rai Sport, non potrà raccontare la finale

A causa della positività al Covid, con ogni probabilità Alberto Rimedio, prima voce delle telecronache di Rai Sport, non potrà raccontare la finale di Euro 2020 di domani sera tra Italia e Inghilterra a Wembley. Secondo il Corriere della Sera, in vantaggio per sostituirlo c'è Stefano Bizzotto, con Katia Serra al suo fianco: