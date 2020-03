Bjelica: “Juve-Inter a porte chiuse brutto spettacolo. Scudetto? Fino alla fine sarà…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Nenad Bjelica, tecnico della Dinamo Zagabria, ha parlato così del problema del Coronavirus e del provvedimento delle porte chiuse: “Qui non se ne parla… si gioca, gli spettatori vanno allo stadio. Qui si vive normalmente. Faccio come Klopp, non capisco nulla di medicina e quindi non ne parlo. Sicuramente Juve-Inter a porte chiuse è un brutto spettacolo, il calcio senza tifosi non ha senso. I tifosi sono importantissimi. Però capisco anche che si deve giocare perché i tempi sono stretti”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“La Lazio non ha pressioni, Inter e Juve devono vincere mentre i biancocelesti non hanno obblighi. Fino alla fine sarà una grande lotta. E la Lazio può arrivare fino in fondo”.