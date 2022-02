Genoa, Blessin: “Pareggio forse fortunoso ma contento della prestazione. Contro l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alexander Blessin ha parlato così dopo il pareggio senza reti tra Genoa e Inter

"La mia squadra ha fatto molto bene nella prima mezz'ora, potevamo fare un gol. Nel secondo tempo, tra cambi e infortuni, abbiamo dovuto difendere la nostra porta ma abbiamo mostrato la mentalità giusta, forse è stato un pareggio fortunoso ma sono contento e impressionato dalla mia squadra. Salvezza? Lo dico dopo tutte le partite che è possibile, vedremo quanti punti riusciremo a fare nelle prossime settimane ma è per questo motivo per cui sono qua. Sono qui per lavorare duro, abbiamo fatto errori ma anche perso palle stupide stasera, non dobbiamo farlo e aver più controllo della palla e di alcune situazioni. Abbiamo avuto chance contro un top team, è quello che voglio vedere".