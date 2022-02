Blessin: “L’Inter ha creato problemi al Liverpool ma possiamo metterla in difficoltà”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Genoa Blessin ha parlato così in vista di Genoa-Inter:

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Genoa Blessin ha parlato così in vista di Genoa-Inter:

"Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, forse nelle ultime settimane non hanno fatto benissimo quindi dovremmo anche sfruttare questa situazione di giocare venerdì sera in casa. Speriamo di avere una buona giocata, se giocheremo bene li possiamo mettere in difficoltà. Il Liverpool ha avuto problemi giocando contro l'Inter, l'Inter pressa più di tutte con una linea alta. Ho studiato entrambe le partite, col Liverpool e col Sassuolo e bisogna sempre avere un po' di fortuna e il killer instinct".