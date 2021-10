Boban: “Dzeko-Lautaro coppia strepitosa. Scudetto? Inter favorita, ma la difesa…”

Zvone Boban ha rilasciato un'intervista al settimanale SportWeek in cui ha trattato tanti temi tra cui quello dello Scudetto

"Dico il Napoli, poi l’Inter. Hanno qualcosa in più delle altre. Tecnica, resistenza, fisicità, gioco: il Napoli ha tutto. Dell’Inter non amo la difesa a tre, non ti permette di controllare il campo quando non hai la palla e devi difendere basso troppe volte. Ma la coppia Dzeko-Lautaro è strepitosa. Dzeko sa attaccare la profondità, fermarsi e mandarti in porta. Lukaku era più dirompente, più forte fisicamente ma Edin è un grandissimo giocatore. Non lo farà rimpiangere. La Juve? Allegri è un leader, ma i bianconeri giocano soprattutto di rimessa: ha cursori e qualità individuali, ma non chi permette di gestire le gare. Non credo possa lottare per lo scudetto".