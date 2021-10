Boban: “Scudetto? Dico Napoli, poi Inter. Dzeko-Lautaro strepitosi, da Conte a Inzaghi…”

Intervistato da SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban ha risposto così alla domanda sullo Scudetto

"Non credo. Spesso è la suggestione che danno le figure degli allenatori. Se hai Conte, pensi che tutti mordono e giocano. Antonio è bravo e ha una incredibile voglia, capacità e ambizione che trasferisce ai giocatori. Ma anche Inzaghi ha carattere, alla Lazio ha gestito personaggi non facili, facendoli rendere e restare umili. Dell'Inter non amo la difesa a 3, è un sistema che non mi piace, non ti permettere di controllare il campo quando non hai palla e devi difendere basso troppe volte. Ma la coppia Dzeko-Lautaro è strepitosa, Dzeko sa attaccare la profondità, sa fermarsi e mandarti in porta. Lukaku era più dirompente, più forte fisicamente ma calcisticamente Dzeko è un grandissimo giocatore. Non lo farà rimpiangere. Chi manca di più semmai è Hakimi".