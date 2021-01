Ventola: “Zanetti macchina di Dio”. Adani: “Corpo bionico”. Cassano: “Io non ho mai visto…”

Intervenuti in una diretta sul canale BoboTV, Nicola Ventola, Lele Adani, Antonio Cassano e Bobo Vieri hanno parlato così dell’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti. Ha cominciato Ventola: “Io non ho mai visto nessuno che non è mai stato sul lettino, mai infortunato e che poteva fare tutti i ruoli: una macchina di Dio”.

Adani ha poi detto: “L’Inter a destra aveva Maicon, ma lui faceva il terzino perché lo copriva. Ha un corpo bionico, ma la serietà, l’intelligenza e le prestazioni: non lo guardi su YouTube, ma quando ti alleni te ne accorgi”.

Ha concluso Cassano: “Io non l’ho mai visto non sorridere, aveva una parola buona per tutti e tirava il gruppo: un capitano di altissimo livello”