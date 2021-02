Bocca: “Inter spenta e poco coraggiosa. Pesante il litigio e lo scambio di insulti con Agnelli”

Fabrizio Bocca ha analizzato il ritorno in semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: “La Juventus in finale di Coppa Italia: le basta un brutto 0-0 contro un’Inter spenta, poco coraggiosa e che non ci ha quasi mai provato. Isolati e fuori partita Lukaku e Lautaro, Conte ha tenuto il freno tirato alla squadra per paura di incassare un gol in contropiede e uscire subito dalla partita, ma alla fine non ha impensierito mai la Juventus. Partita più dura fuori che dentro al campo: pesante il litigio e lo scambio di insulti con Agnelli“.

Alla squadra di Conte resta la chance scudetto

Che cosa resta all’Inter: “La Juve di Pirlo intanto continua a fare ottime prestazioni difensive e ottiene le migliori occasioni con Ronaldo. Dopo la Champions e l’Europa League perduta addio anche alla Coppa Italia, alla squadra di Conte resta la chance scudetto. Ma per vincerlo servirà una squadra molto più quadrata e determinata. La Juve va in finale di Coppa Italia come lo scorso anno, piano piano Pirlo sta cominciando a ottenere i risultati e la sua Juve adesso ha un’anima”.

(Repubblica)