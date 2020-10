Bocca: “Stavolta lo schema palla a Lukaku non ha funzionato. Avversari inferiori, l’Inter…”

“Un brivido corre già sulla schiena degli interisti”, scrive Fabrizio Bocca nella sua analisi del pareggio dell’Inter a Kiev: “Stavolta lo schema “palla a Lukaku” non ha funzionato. E l’Inter resta lì con i suoi soliti dubbi, e il suo scomodissimo “complesso Champions League”, che già aveva colpito la settimana precedente col pareggio contro il Borussia Moenchengladbach. Ma lì almeno c’era stata la doppietta di Lukaku, che a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk è invece rimasto all’asciutto, una palla buona che gli è capitata su punizione l’ha scaraventata sulla traversa. E’ stato l’apice di una partita timida, modesta, con l’Inter rimasta sempre lì a macinare un calcio non da grande squadra e non da Champions League. Due traverse sono un indizio non una prova”.

Secondo Bocca nessun giocatore nerazzurro ha convinto: non Vidal, non Lautaro Martinez: “Stavolta nessuno ha fatto la differenza. Due partite con due avversari teoricamente inferiori l’Inter le ha sbagliate, non c’è mai stato qualcosa veramente in più. Il problema mi sembra molto più generale. Forse l’Inter a Kiev avrebbe davvero meritato di vincere, ma io continuo a vederla sotto il livello per cui è stata costruita e penso pure che abbia cominciato a perdere qualcosa del classico furore contiano”.

(Repubblica)