Bocca: “L’Inter ha addosso pressione che genera ansia, la leggerezza del Milan invece…”

Milan o Inter? È questa la domanda che si pone Fabrizio Bocca in una riflessione sul suo blog di Repubblica, lanciando in concomitanza un sondaggio sulle milanesi: filosofie opposte, obiettivi diversi. Arriveranno fino in fondo? “L’Inter sta facendo, in campionato, ciò che si era prefissa, il Milan è sorprendentemente oltre i suoi progetti. E pertanto l’Inter ha addosso una pressione che genera ansia, il Milan la leggerezza che genera entusiasmo. Milan e Inter arrivano allo stesso punto (quasi…) partendo da strade diverse, e adesso camminano vicine per un po’. C’è chi sostiene che alla fine la forza e la potenza maggiore dell’Inter prevarranno, c’è chi sostiene che il Milan non sia più una sorpresa e che sia una realtà ormai stabile. E dunque terrà fino in fondo”. Quale delle due milanesi si dimostrerà più forte, più affidabile e più verosimilmente candidata allo scudetto.

(Repubblica)