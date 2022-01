Bodini: “Supercoppa? Vince l’Inter, è la più forte. E vincerà anche lo scudetto”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter è la più forte, non ci sono squadre al suo livello. A mio avviso riuscirà a vincere lo scudetto anche quest'anno"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Luciano Bodini, ex calciatore, ha parlato in vista della sfida di stasera in Supercoppa tra Inter e Juventus: "La favorità, a mio avviso, sarà senz'altro l'Inter, anche se la Juve è capace di vincere con le grandi e di perder con le piccole. E' un po' strana. Sarà difficile capire quanto potrà finire".