Bodo-Roma, Mourinho una furia: la frase urlata alla squadra negli spogliatoi

Durissima reazione del portoghese alla prestazione inguardabile dei suoi calciatori in terra norvegese

La rabbia di Josè Mourinho ha travolto lo spogliatoio della Roma al termine del primo tempo e dell'intera partita contro il Bodo Glimt. Una sconfitta definita giustamente 'storica' dal portoghese ai microfoni di Sky al triplice fischio, per la quale i calciatori non potevano passarla liscia. «Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B», avrebbe detto lo Special One ai suoi nello sfogo post partita, come riporta il Corriere dello Sport.