Boeri: “40mila abbonati? Abbiamo voglia di Inter. Lukaku? Non ho dubbi”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Stefano Boeri, architetto e tifoso dell'Inter, ha parlato così della prossima stagione.

Quarantamila abbonati. E se la società Inter non avesse deciso per il numero chiuso, chissà fin dove si arriverebbe. Architetto Boeri, che cosa vuol dire?

«Che saremo una spinta bellissima per Inzaghi e per i giocatori: ritrovarsi a San Siro sarà una gioia per gli occhi e per il cuore. Ero dell’idea che avremmo dovuto festeggiare anche noi oltre al Milan, per la stagione passata e per i trofei vinti. Noi tifosi abbiamo voglia di Inter. Ah, tra quei 40mila ci sono anche io, ovviamente: prima volta da abbonato negli anni Settanta, da allora sempre presente, da qualche tempo mi sono spostato al secondo anello rosso».

Raccontiamolo ai più giovani: perché lo stadio e non la tv?

«Perché è come il sesso nella realtà virtuale o nella vita vera, come l’architettura digitale o la sensazione che si prova dal vivo. Per carità, nulla contro la tv, che mostra i dettagli. Ma la visione del tutto si ha solo andando allo stadio».

Tradimento o pentimento: da che parte è su Lukaku?

«Noi interisti amiamo ancora Mourinho, no? Ecco: non c’è stato addio più doloroso di quello. Lukaku ci ha fatto guadagnare 115 milioni, poi ha fatto di tutto per tornare e si è pure tagliato lo stipendio: da parte mia, non ho dubbi, nulla contro Romelu».