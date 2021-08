Boeri: “Inter, tre cose da dire. Lukaku non era da vendere. Marotta? Chi lo critica…”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'architetto e urbanista Stefano Boeri, parla della situazione dell'Inter

Intervistato dal Corriere della Sera , l'architetto e urbanista Stefano Boeri , parla della situazione dell'Inter . "Tre cose da dire. La prima è che dal punto di vista dell’indotto, dell’immagine e del ritorno economico sul lungo periodo, Lukaku non era da vendere. La sua cessione crea un deficit di immagine che si ripercuoterà su altri aspetti della gestione del club; la seconda è che, viste le cifre, la sua cessione è comprensibile: sono tanti soldi, visto che altre società in difficoltà hanno venduto, senza incamerare queste cifre".

"Un incasso così alto rappresenta un’iniezione di liquidità importante per il club. Terza cosa: quanti sono e che fine faranno questi soldi? L’azionariato popolare apre una via ai tifosi di tutte le squadre. Difficile che si arrivi ai 300-350 milioni di euro necessari alla gestione dell’Inter, ma forse si riuscirà a portare rappresentanti in consiglio. Marotta? Chi lo critica non ha capito la situazione".