Boeri: “Lukaku prima non era così forte. Ma è lui che ha cercato Conte, non viceversa”

Stefano Boeri è il noto architetto che ha disegnato il Bosco Verticale di Milano e tifa Inter. Ospite a Tiki Taka ha parlato del derby di Milano. Questo è quanto ha detto: «Lukaku? Lui ha cercato Conte e non Conte ha cercato lui, questo bisogna dirlo. Ha sempre messo la foto del bosco verticale come simbolo del suo arrivo in città. Sì, ci viveva anche Spalletti, c’è una buona concentrazione di calciatori che vive là. Lukaku non era così forte, l’avevo studiato bene quando volevamo prenderlo. Ma sta diventando forte. Penso che lui sarà il prossimo capitano dell’Inter. La crisi della Juve? E’ prima, se questa è una crisi allora… Il mio eroe nerazzurro? Corso, sono cresciuto con questi giocatori. Lo stadio che avevo progettato? Era un bosco. Ci è stato chiesto da altre città».

(Fonte: Tiki Taka)