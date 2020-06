Di ieri le parole del calciatore sul suo futuro. Boga gioca nel Sassuolo ma ha ammesso di sognare di giocare in Champions League. Adesso è concentrato sulla squadra neroverde e sul finale di stagione, ma ha ammesso di essere lusingato dal corteggiamento di diversi club. Tra questi anche l’Inter. Così come il Napoli. Di lui ha parlato Giuntoli sottolineando: «È un giocatore molto bravo, che sicuramente farebbe comodo non solo al Napoli. Ma è presto, vediamo».

(Fonte: SS24)