Inter-Atalanta, Boga: “Perdere 1-0 fa male, partita equilibrata. A volte…”

"Peccato non aver passato il turno, perdere 1-0 fa male perché la partita è stata equilibrata e siamo stati anche vicini a fare gol. Ma non è stata serata, ora pensiamo alla prossima partita. Abbiamo fatto un buon match, sicuramente non il migliore ma abbiamo giocato e sofferto insieme. A volte non funziona, come questa volta. Sassuolo? E' sempre bello rivedere vecchi amici. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita che giochiamo e poi vedere dove finiamo"