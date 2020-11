Boga: “Il mister ci ripete da tempo che siamo forti. Avanti così, a partire dalla gara con l’Inter”

Oggi l’Inter scende in campo in casa del Sassuolo. Tra le fila della squadra di De Zerbi ci sarà anche Boga che ha parlato intervistato da La Gazzetta dello Sport:

Boga, secondo De Zerbi solo Messi è più bravo di lei nel dribbling. Ha ragione?

«È un buon complimento, che ne pensa…? Però anche Neymar, Hazard e Ben Arfa sono fortissimi nel dribbling».

Come si sta al secondo posto in classifica?

«La posizione ci regala ottime sensazioni. Già lo scorso anno il Sassuolo meritava di più dell’ottavo posto, ma ci era mancato qualcosa. Adesso dobbiamo continuare a lavorare con serietà ed entusiasmo, partendo dalla partita con l’Inter. Il mister ci ripete da tempo che siamo forti, è stato bravo a farci prendere coscienza dei nostri mezzi».

Con il gol al Verona è iniziata ufficialmente la sua stagione?

«Sì, oltre al gol ho dimostrato di stare meglio fisicamente. La vittoria è stata un segnale importante. Una partita come quella di Verona l’anno scorso l’avremmo persa. Non è possibile giocare sempre bene e si deve vincere anche nelle giornate meno brillanti se vogliamo qualificarci per le coppe. L’allenatore ha detto che il nostro obiettivo è l’Europa e noi lo seguiamo su quella strada».

Se non avesse avuto il Covid, magari adesso non sarebbe più al Sassuolo. È stato molto vicino al Napoli.

«Il mancato trasferimento non è dipeso dal virus. Ho parlato con il Sassuolo e abbiamo deciso che per la mia crescita sarebbe stato meglio restare un altro anno. Qui si migliora tanto: Locatelli e Berardi sono in Nazionale grazie al Sassuolo. E a me piace giocare in avanti con Berardi e Caputo».

Com’è stato il primo periodo a Sassuolo?

«Semplice, mi hanno aiutato tutti. Scelsi il Sassuolo perché De Zerbi mi aveva voluto. Ogni giorno mi ripeteva: “Ma lo sai che sei forte?”. Io un po’ lo sapevo ma non ero mica così convinto».