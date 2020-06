Inter-Borja Valero, rinnovo in bilico: sullo sfondo è sempre viva l’ipotesi….

Borja Valero può tornare alla Fiorentina. Secondo quanto riferisce Firenzeviola.it, il centrocampista spagnolo può lasciare l’Inter per vestire nuovamente la maglia viola.

“Borja vuole chiudere la carriera in Italia” ha dichiarato ieri il procuratore Alejandro Camano. Il 35enne andrà in scadenza a giugno e il rinnovo con l’Inter e tutt’altro che cosa fatta. I contatti con l’ambiente toscano non si sono mai interrotti e l’idea di un ritorno a parametro zero al ‘Franchi’ è viva.