Bolchi: “Dybala? Fossi l’Inter studierei un modo per farlo giocare con Lautaro”

L'ex centrocampista dell'Inter, intervistato da Tmw, ha parlato della grande vittoria nel derby e del possibile arrivo in nerazzurro di Dybala

"Un giocatore va giudicato per le sue qualità. Non si può cambiare parere una volta perché gioca bene e un'altra perché gioca male. Non è che se segna è da esaltare e se non fa gol da scartare. E' un classico del calcio, gli umori variano. Per me Lautaro è un ottimo giocatore e per dare giudizio definitivo aspettiamo la fine della stagione e poi si vedrà".