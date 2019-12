Bolchi: “L’Inter sta facendo miracoli. Vidal? In Champions sembrava che…”

Bruno Bolchi, calciatore dell’Inter a cavallo tra gli anni ’50 e gli anni ’60, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di TMW e ha parlato proprio dei nerazzurri di Antonio Conte: “Finora hanno fatto i miracoli perchè la rosa è ristretta ma è rimasta comunque allo stesso livello della Juve. Speravo ma non mi aspettavo di vedere l’Inter in testa alla classifica. Evidentemente Conte e i giocatori che lo seguono, oltre ad una leggera flessione della Juve, permette tutto questo. Conte? È un lottatore e un motivatore e sa tirare il meglio dai calciatori“.

Sul mercato: “Farei qualcosa a centrocampo perché lì in mezzo quando sono venuti a mancare Barella e Sensi, sui quali i dirigenti hanno visto bene, qualche problema c’è. Porterei qualità in mezzo al campo, la difesa è fortissima e davanti nonostante le critiche su Lukaku, mi sembra un ottimo calciatore. Soprattutto fa un sacco di gol e io sono contento. Se arriva il vero Vidal è un ottimo acquisto. L’ho visto a San Siro in Champions e mi sembrava che giocasse già da mezzo interista perché trotterellava e giochicchiava, non voleva forse infierire…“.

Chi vince lo scudetto? “Fino a poco tempo fa dicevo la Juve però adesso i bianconeri subiscono un sacco di gol. Quella di Chiellini è stata una perdita pesante. I campionati li vinci a partire dalla difesa. Anche per scaramanzia dico che lo vincerà la Juve, ma una speranziella per l’Inter ce l’ho…“.