Bolchi: “Inter, spero in un nuovo inizio brillante. Lautaro? I soldi sono tanti…”

“Sono contento che il campionato riparta. Si doveva ricominciare”. Bruno Bolchi, guarda alla ripresa della stagione calcistica e osserva: “C’era chi diceva chiudiamola qui e invece – spiega a Tuttomercatoweb.com – e invece le partite vanno giocate e si vedrà chi è la più forte. Occorrerà capire dopo questo stop lungo lo stato di forma dei giocatori. Da questo punto di vista sarà un campionato un po’ falsato ma non ci si può far nulla”.

Da ex interista cosa si aspetta dai nerazzurri?

“Innanzitutto che vinca con la Samp per tornare a sei punti dalla vetta. Se non vince, premesso che anche sei punti sono tanti da recuperare, il distacco rischia di essere incolmabile. Spero in un nuovo inizio brillante”.

Su Lautaro che cosa si attende?

“Mi auguro, da tifoso, che resti. E’ un giocatore giovane, però è anche vero che i soldi sono tanti. Resistere alla tentazione di cederlo è dura ma ripeto io parlo da tifoso e allora spero che non vada via”.

Dovesse arrivare Cavani le piacerebbe?

“Se sta bene sarebbe un bel colpo. Ammetto che l’anno scorso lo avrei preferito a Lukaku ma solo perché non conoscevo a fondo l’ex Manchester. Lukaku si è poi dimostrato un grande acquisto”.