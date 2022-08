Bollini: “Oristanio ed Esposito hanno trovato continuità di gioco all’estero”

Alberto Bollini, ct della Nazionale Under 19, ha parlato dei giovani calciatori italiani che hanno scelto di trasferirsi all'estero per accelerare i loro processo di crescita: "Viti, Oristanio ed Esposito all'estero? Per me è un piacere, perché posso fare un confronto con altri campionati. E poi ritrovo ragazzi che hanno voglia di portare l'azzurro. Oristanio ha trovato continuità al Volendam, di impiego e di rendimento, oltre che scaltrezza e dinamismo. E infatti mi aveva confessato che sarebbe rimasto volentieri perché si sente migliorato. Seba ha avuto un percorso più articolato ma pure lui ha una continuità di gioco che gli fa alzare il rendimento".