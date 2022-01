Bologna, i giocatori si allenano a casa. L’isolamento scadrà domenica: niente Cagliari

Prosegue l'isolamento dei giocatori positivi, il Bologna non potrà partecipare alla trasferta di Cagliari

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GEN - Scadranno domenica i 5 giorni di isolamento ordinati dall'Asl di Bologna al gruppo squadra di Sinisa Mihajlovic in seguito agli otto casi di positività al Covid-19. Il Bologna non potrà quindi presentarsi a Cagliari per il match in programma domenica.