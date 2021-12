Fantacalcio, buone notizie per Arnautovic: gli esami hanno escluso lesioni

Sospiro di sollievo per il Bologna e Marko Arnautovic dopo l'infortunio accusato contro la Roma: l'esito degli esami

Sospiro di sollievo in casa Bologna per le condizioni di Marko Arnautovic. L'attaccante ha fatto gli esami e non ci sono lesioni, questo il comunicato: "Gli esami cui è stato sottoposto Marko Arnautovic non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore per qualche giorno svolgerà terapie e lavoro differenziato e sarà poi rivalutato all’inizio della settimana prossima". Nuovi controlli settimana prossima: Arnautovic salterà quindi la Fiorentina domenica. Ma sarà da rivalutare per i prossimi match: in dubbio per il Torino il 12 dicembre, con la Juve il 18 potrebbe esserci.