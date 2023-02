Bologna, Arnautovic: “Voglio vincere sempre. L’anno scorso contro l’Inter…”

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato all'interno di uno speciale di DAZN dedicato al club felsineo. Ecco un'anteprima, nella quale parla di Inter, sua ex squadra e prossima avversaria in campionato: "La partita contro l'Inter dell'anno scorso? Dopo l'1-0 di Perisic ho pensato che non potevamo fare una partita come quella di andata, finita 6-1. Io non sono un giocatore che fa regali, io voglio vincere sempre. In campo non ci sono amici".