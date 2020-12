TS – Inter alla cilena col Bologna. Vidal? C’è un controsenso, Sanchez in crescita. In difesa…

Antonio Conte si affida alla coppia cilena formata da Alexis Sanchez e Arturo Vidal per dare continuità alle due vittorie consecutive contro Sassuolo e Borussia Monchengladbach e conquistare il tris contro il Bologna domani sera a San Siro. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i due dovrebbero partire dall’inizio e concedere un turno di riposo a Nicolò Barella, usciti con qualche problemino fisico dalla gara del Borussia Park di martedì.

Sanchez, due gol nelle ultime due partite di campionato, è stato determinante nella rimonta contro il Torino e ha sbloccato il risultato a Reggio Emilia con il Sassuolo. Al netto dell’errore in occasione del 2-3 del Borussia Monchengladbach al Borussia Park, Tuttosport sottolinea come il rendimento di Sanchez sia cresciuto nelle ultime settimane.

Discorso diverso per quanto riguarda il connazionale Arturo Vidal. Voluto fortemente da Conte, l’ex Juventus e Barcellona sta deludendo: “Il punto più basso è stato toccato con la sciagurata espulsione rimediata contro il Real Madrid“. Ora Vidal è chiamato alla reazione sul campo. Il quotidiano sottolinea l’astinenza da gol in questa stagione: “Uno dei suoi punti di forza, ancora inespresso in maglia nerazzurra. Alla valutazione del momento di Vidal non giova nemmeno il fatto che l’Inter abbia disputato la sua prestazione più convincente in Champions League martedì in Germania senza il nuovo acquisto dell’ultima sessione di mercato, squalificato per un turno. Un controsenso perché l’esperto centrocampista è stato voluto da Conte proprio per portare esperienza e spirito vincente sui grandi palcoscenici. Invece il contributo di Vidal non si è visto. Domani avrà l’occasione per mettere in mostra un cambio di marcia, seguendo la scia del connazionale Sanchez“.

Nella giornata di ieri, Barella ha svolto un lavoro personalizzato, mentre Lautaro ha lavorato con i compagni ma dovrebbe essere preservato in vista della gara decisiva di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk della prossima settimana, in cui i nerazzurri si giocano il passaggio del turno. In vista della gara col Bologna, ballottaggio in difesa tra D’Ambrosio e Ranocchia, mentre sulle corsie esterne Hakimi e Perisic potrebbero far rifiatare Darmian e Young.