Bologna, Di Vaio: “Thiago Motta? Non abbiamo paura di perderlo. Lui…”

Queste le parole a proposito del tecnico emiliano: “E’ un allenatore che ha grandi motivazioni, è molto preparato. Cura molto anche la comunicazione cl gruppo. Lui si è applicato con umiltà, rispettando tutti. Abbiamo ancora margini di miglioramento perché abbiamo uomini non disponibili in questo momento. Mi piace molto questa squadra perché siamo caduti molte volte ma la squadra ha avuto la forza per rialzarsi la domenica successiva. Ora il dovere è portare avanti questo progetto. Vogliamo dare un bel finale di campionato alla nostra gente e alimentare questo cammino partita dopo partita, anche se non sarà facile perché il livello si è alzato.”