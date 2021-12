Serie A – Bologna KO per 3-2, la Fiorentina vince ancora e sale al quinto posto

Nona vittoria stagionale per la Fiorentina che sbanca il Dall'Ara al termine di una bella partita: 3-2 il finale

Nona vittoria stagionale per la Fiorentina che sbanca il Dall'Ara al termine di una bella partita. Il gol di Maleh al 33' sblocca il risultato in favore dei toscani ma Barrow trova il pari prima dell'intervallo. Biraghi porta avanti la Fiorentina in avvio di ripresa prima del tris calato da Vlahovic su rigore. Nel finale segna Hickey ma non basta: la Fiorentina vince 3-2 e supera la Roma, piazzandosi al quinto posto a 27 punti, a -7 dall'Atalanta, mentre il Bologna resta al pari della Juve a 24.