Bologna, furia Mihajlovic: “Cagliari senza alcun rispetto. Mazzarri ha detto una bugia”

Alla vigilia della partita contro il Napoli, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è tornato sull'ultima gara contro il Cagliari

"Un mio amico allenatore diceva Zero tituli. Per noi zeru alibi tanto abbiamo perso lo stesso. Io non mi sono lamentato delle assenze come ha detto Mazzarri, mi sono lamentato della partita che si giocava così presto: dopo la gara di Cagliari 5-6 giocatori hanno dei problemi. Per quello dico che hanno fatto i furbi: non hanno avuto rispetto per l’avversario, rispetto per l’incolumità dei giocatori, dell’avversario. Certamente ci dispiace aver perso, potevamo e dovevamo gestirla meglio, ma ci mancava la lucidità per poterla gestire al meglio. Domani c’è un’altra partita bella, importante, bisogna sempre mantenere equilibrio e giocare, vivendo anche e nonostante i problemi".