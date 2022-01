Torino e Udinese, provvedimenti Lega non graditi. Bologna allibito e furioso

Non tutti i club hanno preso bene la decisione della Lega di giocare a tutti i costi, in particolare il Bologna che avrà un calendario fitto

"I provvedimenti non sono comunque stati graditi da tutti. Ci sono infatti club, come il Torino o l’Udinese, che non sono d’accordo con il nuovo protocollo della Lega per il rischio concreto che vada a danneggiare lo spettacolo prima ancora di quelle società che non possono trovare al di fuori della rosa della prima squadra rinforzi adeguati ad un campionato di Serie A. Ma senza rinvio, anche a fronte di un numero elevato di positivi, al momento è prevista la sconfitta a tavolino per la squadra che non dovesse presentarsi", riporta La Gazzetta dello Sport.