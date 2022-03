Bologna-Inter, il 13 aprile l’udienza che esaminerà il ricorso nerazzurro

Fissata per il 13 aprile l'udienza del Collegio di Garanzia che esaminerà il ricorso dell'Inter per la gara col Bologna

Fissata per il 13 aprile l'udienza del Collegio di Garanzia che esaminerà il ricorso dell'Inter, che chiedeva la vittoria per 3-0 a tavolino nella gara contro il Bologna non disputata lo scorso 6 gennaio causa Covid. Lo stesso giorno, a partire dalle 15, sarà esaminato anche il ricorso dell'Udinese contro l'omologazione della partita del 9 gennaio persa 2-6 contro l'Atalanta e quello dei medici della Lazio, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, inibiti per 5 mesi per il caso tamponi.