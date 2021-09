Bologna, verso l’Inter: Arnautovic gestito, un centrocampista verso il forfait

Gli aggiornamenti sulla probabile formazione della squadra di Mihajlovic, prossima avversaria dei nerazzurri in Serie A

Le novità sulla probabile formazione del Bologna, prossimo avversario dell’Inter in Serie A. Arrivano direttamente dal Corriere di Bologna, secondo cui Schouten va verso il forfait per la sfida causa infortunio. A centrocampo dunque pronta la conferma di Dominguez e Svanberg, con il quartetto formato da De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey in difesa. E davanti? Sansone contende una maglia da titolare a Barrow, di Soriano e Orsolini le altre due maglie. Arnautovic - sempre gestito durante la settimana, vista la sua importanza - verso la conferma da centravanti.