Bologna-Inter, Dijks: “Dumfries grande giocatore, lo conosco bene e sarà un bel duello”

Le parole del giocatore del Bologna in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter

Insieme a Sinisa Mihajlovic , anche Mitchell Dijks è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter. Queste le parole del giocatore: "E' stato un periodo difficili. Come giocatore si ha sempre voglia di giocare, però è subentrato l'infortunio poi Hickey è arrivato e ha preso il mio posto, giustamente. Però ho fatto di tutto per riprendere il mio posto. Mi sento bene fisicamente, il mio piede è a posto, ed è arrivato il momento di dimostrare che sono tornato in condizione. Amo Bologna e i suoi tifosi".

"Schouten? Ogni tanto ci massaggiamo, mi ha detto che si sente bene ora e che adesso si sta allenando in Olanda. Credo che in una o due settimane dovrebbe rientrare in Italia e allenarsi con lui. Dumfries è un grande giocatore, lo conosco bene e sarà un bel duello domani anche se io non ho giocato per molto tempo quindi dovrò affrontarlo giocando in modo intelligente".