Cds – Bologna-Inter, anche i dirigenti hanno lasciato il Dall’Ara molto delusi

C'è grande delusione in casa Inter dopo quanto accaduto ieri a Bologna. La sconfitta del Dall'Ara può pesare tantissimo in ottica scudetto e tutti nell'ambiente lo sanno molto bene. Questo l'umore secondo il Corriere dello Sport: "Ora il timore è che questo risultato, per come è arrivato, possa condizionare il cammino di queste ultime quattro giornate. Nessuno parla, a fine partita - escluso Inzaghi - le bocche restano cucite. Anche i dirigenti, schierati in tribuna - Marotta, Ausilio e Zanetti - hanno lasciato il Dall’Ara con i musi allungati, pieni di delusione".