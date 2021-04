Serie A – Bologna-Inter, dove vedere la partita in Tv. Sky o Dazn?

Bologna-Inter, gara valida per la 29a giornata di campionato, si giocherà questa sera alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna

Questa sera alle 20:45 l'Inter sfiderà il Bologna nella gara valida per la 29ª giornata di Serie A. I nerazzurri tornano in campo a 20 giorni dall’ultimo match giocato (il successo per 2-1 in casa del Torino) e riprendono il cammino in campionato da primi in classifica a quota 65 punti dopo 27 gare giocate.